據日本共同社報導，希臘奧委會13日宣布，受新冠病毒疫情擴大影響，取消東京奧運會在希臘國內的聖火傳遞活動。東京奧組委和日本政府13日則都表示，奧運會按時舉辦的計劃沒有改變。

東京奧運會聖火12日剛在希臘古奧林匹亞點燃，開始了原定在希臘境內為期8天的傳遞。東京奧組委18日將在東京羽田機場舉行聖火專機出發儀式，19日希臘奧委會和日本奧委會在雅典舉行聖火交接儀式，20日搭載聖火的專機返回日本東北部的宮城縣，奧組委將舉行聖火抵達儀式。

國際奧委會（IOC）主席巴赫在12日的聖火點燃儀式上說，不會就疫情形勢對奧運會的影響進行「猜測」，他表示儘管奧運會面臨很大的困難，但仍然相信奧運會將如期舉行。

美國總統川普12日提議將東京奧運會推遲一年舉行。川普在白宮告訴記者：「讓我說，也許應該推遲一年舉行。」他還說：「我認為要麼取消、要麼推遲一年，這總比在沒人的場地舉行要好。」

不過川普同時表示，日本組織者「很聰明，會自己做出決定」。他還說不會向日本首相安倍晉三提出上述建議。

針對川普的建議，東京奧組委和日本政府13日都表示，奧運會按時舉辦的計劃沒有改變。

(中時 )