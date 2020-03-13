針對行政院13日突然宣告「台中生煤管制自治條例」部分條文無效，台中市政府13日晚表示，市府將依地方制度法第30條規定，提起大法官釋憲，並在大法官做出決定前，會依法提起「定暫時狀態處分」，使行政院宣告部分條文無效，可先暫時停止執行。

台中市政府強調，生煤管制自治條例，是由台中市議會依法制定，2016年公布，已生效施行四年，期間針對相關污染源，環保局也依此規範落實管制，中央從未宣告無效，行政院卻在市府依法關閉中火二部燃煤機組後，13日迅速宣告該自治條例部分條文無效，市府將依法聲請釋憲，並向司法院提出「定暫時狀態處分」。

台中市環保局長吳志超表示，前台中市長林佳龍，當初制定生煤管制自治條例，就是為了改善中火及多家大型用煤業者污染排放，守護中部人健康；如今，行政院宣告該自治條例部分無效，過去依據自治條例所處分的廠商，恐將溯及既往，市府將無法順應世界潮流，積極管制燃煤空污。

更重要的是，中市近20家用煤業者「室內煤倉，也不用蓋了」，煤炭即可直接曝露在環境中，對中部人造成健康威脅。從2016年管制生煤自治條例公布以後，環保局就根據自治條例的規定，對相關污染業者進行管制，此自治條例不只規範中火，還包括中龍鋼鐵、正隆、永豐餘等近20家企業廠商，都有約束力。

台中市法制局長李善植表示，前市府為改善中部嚴重空污，2016年1月公告生煤管制自治條例，要求「四年減四成生煤」，根據環保署2016年函文行政院，也認為該自治條例對減少生煤使用的相關規定，並未牴觸空污法，至今生效施行超過四年，環保署從未宣告無效，如今，行政院突然宣告無效，時間點令人質疑。

關於行政院宣告該自治條例部分條文無效，市府將依地方制度法第30條規定，提起大法官釋憲，並在大法官做出決定前，會依法提起「定暫時狀態處分」，使行政院宣告部分條文無效，可先暫時停止執行。

(工商 )