美國智庫「2049計畫室」研究員易思安投書《自由時報》，主張台灣恢復2年徵兵，並且成年男女家中配槍枝隨時動員集結。作家洛杉基說讀完這篇文章，背脊陣陣發涼！網友也在綠媒底下留言，「想把台灣害死？」
美國智庫「2049計畫室」研究員易思安投書《自由時報》，主張將台灣變成現代的斯巴達，發展2年役期的徵兵制義務役；並且成年男女的家中，都存放著國家配發的槍枝，隨時立刻準備好動員集結。
作家洛杉基對此表示，讀完這篇文章，背脊陣陣發涼！
洛杉基分析，現在的少爺兵，只服役4個月，大太陽不出操，打靶要遮陽傘，如果未來要改成2年徵兵制，還要「訓練有素」，民進黨不怕年輕選票跑光光？
洛杉基認為，這種建議簡直是把整個台灣送入火坑，怎麼不叫人捏把冷汗？
網友也在綠媒底下留言，「乾脆馬上公投，把台灣送給美國，有817萬投票部隊，包準過關。」「台灣養1450網軍，再加上蘇貞昌發給817每人一隻掃把就天下無敵了。」「叫別人送死？」「想把台灣害死？」
(中時電子報)
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