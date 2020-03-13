日本國會為防止新冠肺炎的疫情擴大，13日正式通過包含可發布「緊急事態宣言」在內的《新型流感等對策特別措施法修正案》，立法後新冠肺炎也將適用該法，可望14日起施行。

修法後，當新冠肺炎疫情在日本全國迅速擴大蔓延，對國民生活和經濟造成莫大影響時，日本首相可發布「緊急事態宣言」，可指定發布的對象、期間以及地區，都道府縣的知事可要求民眾若非緊急不要外出、學校停課、禁止使用設施等。

有關發布「緊急事態宣言」的時間點，修正案中規定，除緊急、非不得已的情況之外，必須事前向國會報告，同時必須適時地報告之後的狀況。

對於何時能發布「緊急事態宣言」，日本官房長官菅義偉13日在記者會上表示，「必須根據多方面的專家意見，慎重的判斷。」

日本首相安倍晉三14日晚間將在官邸召開記者會，親自說明在新冠肺炎對策特措法成立後，日本政府的防疫對策等。

(中時電子報)