道瓊工業指數和標準普爾500昨天創1987年黑色星期一以來最慘跌幅後，美股3大指數今天開盤漲逾5%，主因投資人對美國將祭出振興措施寄予厚望，以遏止武漢肺炎帶來的經濟損失。

道瓊工業指數開盤後一度大漲1201.39點或5.67%，報22402.01點。

標準普爾500指數攀漲129.38點或5.22%，報2610.02點；以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚408.37點或5.67%，報7610.17點。

(中央社)