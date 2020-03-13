美股開盤大漲 道瓊暴漲1200多點 22:112020/03/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 道瓊工業指數和標準普爾500昨天創1987年黑色星期一以來最慘跌幅後，美股3大指數今天開盤漲逾5%，主因投資人對美國將祭出振興措施寄予厚望，以遏止武漢肺炎帶來的經濟損失。 道瓊工業指數開盤後一度大漲1201.39點或5.67%，報22402.01點。 標準普爾500指數攀漲129.38點或5.22%，報2610.02點；以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚408.37點或5.67%，報7610.17點。 (中央社) #指數 #道瓊 #開盤 #標準普爾 #標準 也許您會感興趣 國際熱門新聞 上周曾見川普 巴西媒體：總統感染新冠肺炎！ - 國際 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 - 國際 澳洲內政部長確診 美國第一千金伊凡卡可能中鏢 - 國際 隱瞞！伊朗新冠肺炎萬人塚 連太空都看得見 - 國際 川普麻煩大了！5天前才共進晚餐 巴西總統秘書確診新冠肺炎 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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