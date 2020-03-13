九族10萬株西班牙薰衣草夢幻登場。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

九族文化村五彩繽紛的水沙連歐洲宮廷花園。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

漫步九族歐洲宮廷花園，洋溢幸福氣氛。（九族文化村提供／廖志晃南投傳真）

九族文化村最新、最夯的遊樂設施「西班牙海岸」。（廖志晃攝）

九族文化村櫻花戀春風，櫻花大道和纜車站的富士櫻依然迎風綻放，花況近年最佳！而在園區的水沙連歐洲宮廷花園，10萬株西班牙薰衣草夢幻登場，更加入金魚草、四季海棠、香瑾，更讓歐洲花園繽紛多彩，讓人流連忘返。

九族文化村經理黃瑞奇表示，目前主推「紫戀薰衣草」，入園門票持續特惠中，全票只要650元優惠，再享日月潭纜車當日免費搭乘，而且，連續5周、每周六都邀請樂團演奏，包括台灣陶笛樂團、欣悅室內樂集、台灣絲竹樂團、默思樂音樂劇團，讓遊客都在悠揚的音樂聲中賞花，視聽享受大滿足。

專為戀人設計的「紫色情人節／紫衣快閃」活動，3月21日下午3點，和情人一起穿上紫色情侶裝，在歐洲花園中央噴泉完成指定動作，就可以獲得薰衣草專屬小禮物，讓愛意「紅得發紫」！

黃瑞奇指出，薰衣草的花語是「等待愛情」，到九族文化村看見整片紫色西班牙薰衣草，心靈觸動想起誰？心裡有話卻不曉得怎麼說，就用文字傳情吧！明信片大展提供各式特色明信片，即日起至4月5日，購買明信片寫好後投到遊客中心郵筒，九族就會幫忙貼上郵票，將珍貴心意寄到對方手中。

現在到九族不僅可以賞櫻、原民部落文化旅行、遊賞薰衣草花園、從空中俯瞰日月潭的纜車之旅，還有最新、最夯的遊樂設施「西班牙海岸」歡樂世界刺激之旅，通通一票玩到底，更是CP值超高的紓壓旅行，有關「紫戀薰衣草」訊息，請上九族官網查詢。

(中時 )