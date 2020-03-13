劉亦菲露齒照引熱議。(達志影像)

劉亦菲先前的金鳳凰造型，美艷逼人。(達志影像)

大陸女星劉亦菲擁有天仙美貌，演藝事業更是一路風順，成功進軍好萊塢，近日忙為主演迪士尼新片《花木蘭》宣傳。繼在加州首映的爆乳金色裝後，劉亦菲日前又化身高雅黑天鵝，現身英國首映會，未料她的精緻妝容就引發網友兩極評論，露牙齦無修圖照更在陸網瘋傳。

神仙姐姐劉亦菲日前身穿黑色露肩花朵纱裙，搭配精緻紅唇妝容，高雅出席在英國舉行的首映會。會後不久，片商便宣布為因應新冠肺炎疫情，《花木蘭》全球撤檔，延期上映。

同時劉亦菲一張在外媒鏡頭下拍攝的紅毯照也在陸網瘋傳，為什麼呢？因為照片中的她難得露齒入鏡，卻讓陸網友嚇了一跳，驚訝她顏值崩壞，紛紛留言「這劉亦菲的臉怎麼變了？不說是她，還一下子沒認出呢」、「沒有以前好看了，真心話」、「不知道為啥跟漂亮完全不沾邊了，再仔細看了下應該是牙齒那的問題」、「妝容太醜了，活生生把眼睛畫小一圈，是美國人眼裡的亞洲女人的妝容」。

(中時電子報)