新莊一名莊姓人夫背著老婆在外和小三共築愛巢，除了會前往幫忙澆花、拖地、幫寵物鏟屎外，還趁著妻子南下照顧住院小姨子時，趁機和小三安排幽會，潘姓人妻得知後憤而向曾姓小三提告，求償100萬元，經法院審理，最後判賠正宮50萬元。

潘姓人妻指控，曾女明知生莊男已婚，卻仍和他交往，還將住處鑰匙交給莊男讓他每天中午可以自由進出，莊男每周都前往愛巢澆花、拖地，還支付了曾女家家具裝潢等費用，並以「老婆」稱呼曾女，甚至在網路上購買了助興男性賀爾蒙藥物，2人更趁著正宮南下照顧開刀的妹妹時，趁機安排約會，讓潘女氣得提告，求償100萬元。

曾女則辯稱，莊男稱她「老婆、內人」只是朋友間互開玩笑，也只是想讓維修工人以為家中有男主人，較為安全的權宜作法；因平常公事繁忙，沒空處理家務，才請莊男代為處理。

法官查看莊男及曾女的對話紀錄，莊男自稱老公，並稱曾女老婆，2人對話內容相當親密，「老婆，早安，愛妳唷！」、「老公我會特別小心的，我心中只有妳，會將妳帶在身邊陪我，當然也會記得，餐敘中途要向老婆回報一下，遵命！老婆大人」、「那摳還在台南，她妹妹聽說睡不好，麻藥退又嘔吐...所以還無法出院...棒！那就麻煩妳安排明天的約會吧！好愛妳唷！」、「我八點就到新家，魚已餵好，花已澆好，正在用吸塵器拖地，家事做完我就回去！」、「波妞又大號了！為何這兩天都是我來之後才大號？」

法官認為，莊男與曾女平時的互動已超越一般友誼，且莊男曾被發現外遇並立下悔過書，曾女卻持續與他有親密對話，明顯違反倫理規範，且嚴重破壞他人婚姻，判賠正宮50萬元。

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(中時電子報)