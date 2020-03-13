當發現另一半外遇，更誇張的是外遇對象，居然還是自己15年之久的同事，是不是相當傻眼！台中一名人妻，發現丈夫外遇，偷吃對象還是認識10多年的同事，2人不但到墾丁慶生，甚至在外遇對象住處過夜，小三甚至與丈夫的妹妹赴泰國跨年，種種跡象讓正宮深受打擊，憤而提告求償。

這名正宮主張，她與老公從16歲就認識，並共組家庭，但卻意外發現，老公2018年8、9月起，開始和女同事有密切互動。人妻事後發現，2人不但在女方生日時到墾丁慶祝，還到對方家中過夜。

誇張的是，女同事還會幫老公訂購平口內褲，2人甚至還和丈夫的妹妹到泰國跨年。另外，老公的表嫂還曾目睹，2人在Outlet逛街，以及到清境農場過夜，隔天還到日月潭遊玩，多重打擊，造成人妻必需靠醫生開立藥物穩定情緒。

不過，這名小三在審理期間辯稱，自己年紀大，並沒有和人夫到墾丁慶生，至於到她家過夜，則是因為男方說心情不好，才與她家人聊天小酌，期間人夫想說不回家過夜，但2人不可能同房。

另外，關於訂購平口內褲，這位小三表示，是因為人夫曾抱怨沒人幫忙洗衣服，又沒衣服可穿，才請她幫忙購買，出國旅遊部分，則是她和對方妹妹想出國跨年，全程也都由對方訂購機票飯店，事後才知道人夫一同前往，且出國合照是很正常的事。對於被目睹到2人牽手逛街，小三回應，人夫小她7歲，當時就像小孩一樣突然牽起她的手，她也不以為意，最後更否認到清境農場遊玩過夜的說法。

不過人妻在審理時，當場打臉這名小三，她提出質問丈夫的對話截圖，對方坦承，「她生日那天有陪她去墾丁過生日」等證詞。另外，男子的妹妹也出面作證，稱3人在泰國時，發現兄長與小三互動親密，回國後向哥哥談及此事，男子也坦承與對方交往，法官審理後認為，男子與小三破壞了元配的婚姻圓滿，除了身心受到打擊，還得靠藥物來控制情緒，因此判2人須連帶賠償25萬元精神慰撫金。

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(中時電子報)