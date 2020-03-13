新冠肺炎紓困預算600億今三讀通過，其中有逾200億是屬於經濟部的企業紓困、振興抵用券發放。經濟部表示，將於下周二(17日)公布作業要點，屆時廠商就向銀行申請貸款展延、利息補貼，申請時間為期半年，至9月16日截止。另振興抵用券仍暫定疫情緩和後的5月後上路，至於面額是統一50元，還是依類別給50、100元不同面額，還未敲定。

經濟部下周二將公布《紓困振興貸款及利息補貼作業要點》，主要是申請需檢附文件作業細節，屆時廠商即可向銀行提出申請。總計經濟部200.76億紓困預算，100億是用於中小企業「千億保」，為受衝擊的行業可提出既有貸款展延、借貸營運資金、融資振興貸款等提供信用保證，只要營業額連續2個月較去年下滑百分之15者均可申請。剩餘的100.76億元中，有新舊貸款的利息補貼，其中20億是用於振興抵用券預算。

日前立委提案要求振興抵用券分階段上路，經濟部表示，目前行政院還未有新指示，先照舊於疫情緩和上路，時間點應該在5或6月。至於抵用券每房800元，一樣就是綁國內旅遊住宿，夫妻可用各自名義申領，等於住宿兩次可拿到兩份抵用券。

面額是否統一為50元？經濟部方面還在研商，因為雖然像夜市希望發50元小面額，但是有服飾業反映商品金額大，希望是100元以上面額。所以到底是餐飲、夜市、商圈、藝文四類別給予不同面額，還是仍統一以50元為單位，尚未敲定。

後續經濟部將進行後台系統規劃，這裡面包括發包廠商設計振興抵用券APP、後台金流走向等。除了APP，也會有抵用券官網，可讓消費者統一在此下載或列印折扣碼。

(中時 )