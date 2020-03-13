新冠肺炎疫情擴散，導致就算是假日，民眾也都躲家裡不敢出門，嚴重衝擊經濟。日本A片大廠SOD(Soft On Demand)為此就推出「自宅待機應援」活動，只要註冊會員，就能夠即刻免費觀看200部A片，消息一出網友笑翻：「肥宅們歡呼吧」、「我要精盡人亡了」、「老司機發車了，快跟上」。

廣為人知的A片大廠SOD今天(13日)宣布，即日起至3月31日，只要註冊會員後，就能夠不花一毛錢觀看官網200部A片。SOD表示：「受到新冠肺炎影響，學校停課，社會人士也無法出門，在日常生活困難的此時，我們更要以『對客人們的感謝』來讓大家露出笑容」。消息一出後網站隨即衝破流量新高，一度大當機。

無獨有偶，世界最大成人網站《Pornhub》也宣布開放義大利人VIP免費，造福網友們。

消息傳到台灣後，網友看到也大笑，直說「維護世界和平就靠A片了」、「感恩SOD，讚嘆SOD」、「這次衛生紙真的要缺貨啦」、「感謝SOD，社長一生平安」、「全裸待機」、「真的是用愛發電啊XD」。

(中時電子報)