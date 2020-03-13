新冠肺炎疫情延燒，各產業面臨停工及停產，依照疫情的發展，勞動部已研擬短、中、長期的應對方案，三項計畫包含「安心就業計畫」、「安穩僱用計畫」以及「公共服務短期上工計畫」，勞動力發展署表示當失業率達到4.5％，安穩僱用計畫將會啟動，若失業率達5％，公共服務短期上工計畫就會上路。

勞動力發展署綜合規劃組組長謝青雲表示，我國目前失業率為3.64％，失業人口約43萬6千人，每增加1％就多了約11萬失業人口，為因應新冠肺炎疫情，勞動部已研擬出短、中、長期的應對方案，短期方案部分，「安心就業計畫」將針對實施「減班休息」的企業，由就業保險基金補貼勞工，給予投保薪資與最低工資(2萬3800元)差額的50％，最高可補貼1萬1000元，預計3月下旬啟動。

中期方案部分，當失業率達4.5％時將啟動「安穩僱用計畫」，鼓勵雇主盡量僱用失業30天以上勞工，每僱用一名就補貼雇主5000元，讓失業族能儘速找到工作穩定生活，也減少雇主龐大的支薪壓力，補貼期最長為6個月。

謝青雲指出，若雇主公司面臨倒閉，已無力再僱用員工且失業率達5％，就會啟動長期的「公共服務短期上工計畫」，各縣市政府每個月須提出該縣市的工作職缺數目，再推介符合資格的失業者上工。該方案是「以工代正」，公部門將釋出工作職缺，包含清潔工、作業員等，一個職缺兩人做，每個人領基本工資的半薪約1萬1900元，最長也是為期6個月，在921及SARS期間都幫助了許多失業人士渡過難關。

謝青雲指出，勞動部相關紓困預算41.25億，上述3項計畫就佔了30億元預算，預算將從就業安定基金支應，強調雇主不得實施無薪假刻意不通報，否則勞工可直接向地方勞工主管機關舉發，以維護應有的權益。

(中時 )