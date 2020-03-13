新冠肺炎疫情延燒，為阻止新冠病毒擴散，不少人寒暄時不再貼頰親吻、握手、擊掌，改以碰肘、碰腳之外，印度式雙手合掌點頭致意的「Namaste」也迅速走紅，連全球領導人也響應印度總理莫迪的鼓吹，捨握手而就Namaste。

最近幾日，美國總統川普以及英國王儲查理雙手合掌問候的照片在網路走紅。帶頭號召這種寒暄方式的印度總理莫迪說，為遏制新冠肺炎病毒傳播，不妨開始以Namaste取代握手致意。

(中時 )