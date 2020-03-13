秀朗橋下游疏濬前後對照圖。（第十河川局提供）

新店溪在2015年蘇迪勒颱風後集水區大量土砂遞移至河道，河床有逐漸的淤積趨勢，第十河川局於新店溪秀朗橋上下游河段完成13.9萬立方疏濬工作，嚴陣以待，力求通過汛期考驗。

第十河川局表示，新店溪中下游流經台北市及新北市都會區，防洪工作刻不容緩，為此辦理「新店溪福和橋至秀朗橋河段（新北市段）疏濬工程」，針對秀朗橋下游右岸約500公尺的高灘地進行疏濬8.7萬立方，現已於2020年2月完工，另第十河川局也協調新北市政府捷運工程局於秀朗橋上游（秀朗橋至安坑橋河段）疏濬5.2萬立方，順利增加通洪斷面，已達成汛期前拓寬瓶頸段的目標。

第十河川局指出，除了保障人民生命財產安全以外，亦須兼顧河川生態維護及高灘地自然景觀環境，因此利用拓寬河道與疏挖臨水高灘地方式提供魚類及鳥類的自然棲地，打造都會圈水安全及水環境的優質生活。此外，第十河川局後續將持續針對新店溪福和橋至秀朗橋河段進行公有地部分辦理疏濬工作，徹底貫通瓶頸河段，進一步拓寬新店溪主深槽一併整理高灘地雜亂的現況環境，提供當地民眾舒適的親水空間以及生態豐富的濕地環境。

第十河川局進一步說明，新店溪左岸永和堤防原先出水高不足，經新北市政府辦理沿線約3.7公里的防洪牆加高加強工程，達到200年重現期距的保護標準，如此雙管齊下，一方面降低河床高度，一方面提升既有堤防高度，使新北市人口稠密的中和區及永和區得到完善保護，平時供民眾通行的堤頂步道缺口也完成封堵機制，提前做好防汛整備。

(中時 )