為戲造勢。大愛台提供

演員群。大愛台提供

黃鐙輝看試片忍不住感動掉淚。大愛台提供

黃鐙輝為了戲，臉上塗滿泥巴。大愛台提供

歐美受疫情影響造成股市崩跌，台股13日也上演大逃殺，指數崩跌一度超過500點。面對股災來襲，投資理財已有8年經驗的黃鐙輝，今與黃云歆、陳婉婷、樓心潼、方大緯出席大愛台新劇《人生算什麼》記者會，透露婚後存到錢才買股票、基金，今早先賣了少許股票，獲利幾萬元，哀怨說：「早點賣就賺幾10萬，我貪心嘛，因為我知道會震盪，希望震盪到高點才賣，誰知道這2天一直掉，很衰。」

黃鐙輝出道前曾在竹科半導體公司上班，因熟悉所有電子公司進貨單，便可推斷哪家公司業績好壞，但當時還沒有錢投資，直到婚後才有多餘的錢理財，「我會分散風險，不會把雞蛋放同一個籃子，大多是定期定額的長期投資為主」。

他建議手上有股票的人，趁這波可以先賣些股票，等跌到底再進場，「現在跌第二波，感覺還會有第三波，推斷下周一會反彈」，通訊類的投資標的可考慮投資，「如果心臟強度夠大，下周一再跌的話就可以考慮進場，如果是反彈就是震盪格局就不建議進場」。

他自己主要買金融、通訊類股，有買鴻海？他笑說「沒有，丈母娘花我太多錢，買不起」，虧丈母娘愛亂買，買的範圍包括房子，最後把話收回去不願多談，被丈母娘要求封口？他笑虧丈母娘：「只要給她錢，怎麼講她都可以，她之前跟我說『你要怎麼罵我都可以，但要給我遮羞費』，所有通告費都她領走，但我要幫她繳稅，還要給她薪水幫我帶小孩，我們合作滿愉快的。」

黃鐙輝在《人生算什麼》飾演算命仙，他在開拍前跟老師學算命，當時剛好入圍金鐘獎，竟算到自己會拿獎，有幫丈母娘算命？他笑稱：「她是什麼都不用做就好命的人。」

他戲外跟算命師學了2個多月，去上節目也跟命理師請教，嚇得老師們以為他要搶飯碗，叫他還是好好的的當諧星就好。他學完命理的心得是不要執著算命，人要調整自己，且命運掌握在自己，他也把自己學的算命心得融入劇本中。

黃鐙輝第一次拍大愛劇場，過去多次邀約因檔期無法成行，這次製作人半年前提早邀約便順利接演，黃輝半開玩笑說，該是要替菩薩做事的時侯了，沒想到拍攝期間就得了金鐘獎，讓他覺得真心要為別人服務的時侯就會有福報。《人生算什麼》3月17日晚間8點在大愛電視及Youtube頻道播出。

(中時 )