3月15日～2020年3月21日 你不長眼嗎？（摘自YouTube：詹惟中）

命理師詹惟中最新占卜又來了！你有沒有聽過「不長眼」3個字？詹惟中表示，不長眼就是「視人不明」、「眼睛不夠亮」，導致容易看不輕視情的真相，讓自己犯了「白目」。下周（3月15-3月21日），這生肖要小心，可能很「不長眼」，而這生肖雖然可能不長眼，但「傻人有傻福」。

【生肖鼠】

生肖屬鼠的朋友要小心了，下周真的很不長眼！很容易得罪長官、長輩，由於判斷錯誤、靠錯邊而得罪到真正的貴人、掌權者。要如何化解？詹惟中表示「靜觀其變、少開口多微笑」，或者下周少見一點重要客戶，避免自己失言。

【生肖牛】

恭喜生肖屬牛的朋友，下周完全不會不長眼，詹惟中指出，甚至還有可能因為你們的不長眼，反而得到更多疼愛、憐憫，運勢很好，是典型的靠個人化解災難的例子。

【生肖龍】

生肖龍的朋友基本上不會犯「不長眼」的毛病，詹惟中指出，屬龍的朋友頂多在愛情上和另一半的興趣相佐，可能因為在決定事情發生一言不合，建議眼睛最好放亮，不要耍白目。

【生肖猴】

這邊也要恭喜生肖屬猴的朋友，完全不會犯白目，和生肖牛相似。天真、童言童語的說話方式總能有效化解危機，保持善良的個性易受他人、長官信任，有財運。

【生肖豬】

生肖屬豬的朋友下周需注意是否工作壓力太大，容易不小心得罪了同事、客戶，若要開會報告，更要說話小心，避免一次得罪很多人。

(中時電子報)