13日中職進行第二輪官辦熱身賽，也是史上首場閉門官方比賽，味全龍派出郭郁政先發，對上獅隊洋投羅里奇。此戰味全龍靠一發滿貫炮一度取得領先，不過獅隊火力全開，包含郭阜林雙響炮在內，單場敲5發全壘打，最後以15比8取得勝利。

2局上半郭阜林首打席敲出中外野分向2分炮，獅隊先馳得點，隨後獅隊在換投費爾本後，連被味全龍敲3安攻佔滿壘，第六棒曾陶鎔此時敲出滿貫炮，一棒將比數逆轉成4比2，這也是他在官辦熱身賽第4轟，與蘇智傑、蘇緯達並列第一。

不過獅隊並沒有處在劣勢太久，4局下半郭阜林再敲一發陽春炮追分，是他單場第2轟；5局下半龍隊換投莊玉彬，滿壘情況下對吳桀睿觸身球，獅隊輕鬆追平，接著陳鏞基安打、龍隊野手失誤，獅隊此局逆轉成7比4。

6局下半猛獅持續火力輸出，鄭鎧文、陳重羽背靠背開轟再拿3分，同局鄧志偉也敲出3分炮，分數拉開至13比4。8局上半獅隊換投王玉譜，卻連丟4人次四壞球保送，龍隊追回1分後，曾陶鎔滿壘敲安，以6比13落後。9局上半龍隊不放棄，靠吳宗峻二壘打攻下2分，不過最後猛獅仍以15比8贏得勝利。

(中時 )