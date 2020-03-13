裕隆納智捷13日來到板樹體育館閉門作戰，簡直如同主場作戰一樣超級神準，全場交出高達6成03命中率，三分命中率也有5成59，最後以122比113轟垮桃園璞園，一舉改寫超級籃球聯賽(SBL)的單場最多得分與兩隊最高總分紀錄。

原本SBL的單場得分最多紀錄，是台灣大在2013月3月10日創下的120分，如今卻被裕隆超越，至於先前兩隊最高總分紀錄，是2006年4月15日台啤119比115擊敗台銀的234分，如今這場比賽合計總分235分，同樣寫下新紀錄。

賽後問起裕隆執行教練李啟億為何可以這麼準，他的回答很妙，「我想應該不是這個場館好投，我也不知道為何這麼準，以我個人觀點，有可能是視野沒那麼寬闊的緣故。老實我也不知道我們雙破紀錄，因為我在比賽當中不可能想到那些。」

全場投12中7，含三分球投8中5，拿下22分的「男模」呂政儒表示，大概是第一次來到這個場地比較興奮，所以才這麼準，至於他為何不戴髮帶原因，他回答，「因為之前我的頭髮太長，我才會戴髮帶，如今剪短了，自然就不戴了。」

儘管搞不清楚為何自己球隊神準原因，李啟億卻沒忘記爆別人家的料，「賽前我們就有接到富邦勇士打來電話，詢問是否考慮招募梅約或賈西亞等被釋出的洋將，我想他們應該每隊都問了，目前看來我們不可能，台銀應該最有希望。」

(中時 )