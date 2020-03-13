新冠肺炎疫情全球擴散衝擊旅遊業，郵輪成業內重災區。在鑽石公主號大量確診壓力下，所屬的美國公主郵輪公司（Princess Cruises）周四宣布立即暫停所有郵輪行程約2個月，成首家因疫情停航的海洋航運公司。

公主郵輪旗下18艘郵輪停航至5月10日為止。目前還在旅途當中而剩不到5天行程的郵輪將按計劃返航。若剩下行程逾5天，全都縮短至3月17日結束。

迄周四止，鑽石公主號逾700人確診，6人死；至尊公主號21人確診。旅客與船員確診病例不斷增加讓公主郵輪停航止血。

公主郵輪總裁史瓦茲（Jan Swartz）說全部郵輪停航是他在公司工作20年來從未見過，但面對過去40天來疫情考驗，公司必須做出這艱難決定。

維京郵輪（Viking Cruises）周四也開始暫停所有海上與河流的郵輪行程直到4月30日止。

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）讚揚公主與維京這2家郵輪公司暫時停航做法，呼籲其他郵輪公司跟進，直到有適當安全措施防範疫情為止。

(工商 )