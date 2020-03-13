在岸人民幣（CNY）13日下午4時30分收盤跌86點，創2月27日以來新低；盤中最低達7.0336。

人民幣兌美元在岸價收報6.9926，較上日下午4時30分收報6.984，跌86點或0.12％；較晚上11時30分最後成交價7.028，漲354點。

離岸價（CNH）早段亦曾跌破7，最低7.0521。22時09分，離岸價報7.0134，在岸價報6.9986。

官方13日開出的中間價報7.0033，較上日報6.9641，貶392點或0.56％，連續第4日下跌，創2月28日以來新低。

交易員指出，隔晚全球金融市場巨震，引發美元流動性危機，美元重獲追捧，人民幣早盤一度大跌，不過日內結匯客盤較多，收窄大部分跌幅。

另有交易員認為，受美元流動性緊張影響，短期人民幣略有貶值壓力，但中期仍看好人民幣升值；相較於美國聯準會大幅減息，人行放鬆貨幣政策的節奏較為溫和，利差優勢將支撐人民幣匯率。

為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，中國人民銀行決定於3月16日實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。

(工商 )