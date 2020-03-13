新冠肺炎疫情已影響NBA等眾多體育賽事，2020東京奧運能否順利舉行被打上問號。美國總統川普出聲建議東奧延後1年，但東道主日本13日回應表示不會延期，會做好萬全準備，務讓東奧如期揭幕。

新冠疫情延燒全球後，質疑東奧可能延期或取消的聲浪不斷。川普12日在白宮受訪也提出自己的看法，考量到疫情他建議東奧延後舉行。

他表示，「我只是無法想像奧運賽場沒有觀眾。可以的話，或許他們該延期1年。」但川普補充提到，他不會正式向日本首相安倍晉三做此建議，安倍仍可自行決定。

日本官員透露，川普與安倍13日早晨熱線約50分鐘，兩位元首一致同意要在打擊新冠疫情上「加強合作」，但未就奧運延期或採無觀眾的閉門比賽進行討論。

與安倍熱線後，川普發推文表示他在電話中告訴安倍，「剛完工的奧運場館很壯觀，他完成不可思議的工作，他應該深感驕傲。」

日本官房長官菅義偉13日召開記者會回應川普，日本會照原訂計畫舉辦東京奧運。

他告訴記者：「我已獲悉川普總統的評論，但我們正與國際奧委會（IOC）、奧運組委會及東京市政府密切合作，按照計畫籌辦奧運。」

日本東奧大臣橋本聖子（Seiko Hashimoto）也針對川普的發言做出回應：「IOC和2020東奧主辦單位完全不考慮取消或延期。據我所知他們正照計畫，緊鑼密鼓籌備安全穩當的奧運賽事，以期在7月24日如期揭幕。」

日本至少砸下120億美元籌辦東奧，國內廠商贊助金超過30億美元。但隨著全球新冠病毒確診病例不斷上升，東奧恐延期或取消的揣測甚囂塵上，日本政府亟欲消毒淡化。

(工商 )