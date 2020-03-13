為了替年輕世代創造發展舞台、厚植台灣金融人才，台北富邦銀行招募人才培育也南進，首度開徵越南語系人才。富邦金表示，北富銀招募MA儲備幹部不限科系，挑戰年薪百萬元以上，並在3月底截止收件。

富邦金表示，凡國內外大學或研究所畢業的優秀學子不限科系皆可報名參加，不僅提供優渥薪資及扎實訓練，還會一一為每位MA量身打造專屬專業培訓、升遷藍圖。同時，因應新南向趨勢，北富銀本次首度開徵越南語系生力軍，將有助於台越人才交流以及亞洲跨國金融服務體系的完善。

北富銀表示，今年招募計畫分為「法人客群、風險管理、金融市場、個人客群」四組，其中法人客群組是以法人機構為服務對象，有機會參與於兩岸三地及亞洲各國之市場開發專案，甚至可能外派到海外拓展銀行服務版圖。因應新南向發展趨勢，本次也是北富銀MA計畫首度招募精通越南語的國際人才，未來可望派駐越南地區的分行，對就讀東南亞語系或越南留學生而言是另一個可一展長才的好機會！

銀行內的金融市場業務主要是為客戶在全球金融市場進行交易或負責全行資金調度管理，需要具備成熟的國際觀且能精準掌握金融脈動，相關職缺通常都會選擇有經驗的資深人才，不過北富銀為提供新鮮人接觸實務的管道，自去年起特別新增金融市場MA招募，收到許多應屆畢業生、社會新鮮人的熱烈迴響，因此今年繼續開放招募，讓更多想進入金融市場業務領域的青年，能及早取得前往成功的車票。

北富銀在業界向以風險管理專業著稱，為培育更多全方位高階金融風險專才，北富銀表示，今年會繼續開放招募風險管理MA，不僅享有完整教育訓練，還能參與建立與推行全行性風險管理政策與控制機制，多面向瞭解金融服務的安控防線，並且有機會加入海外發展計畫學習各國相關風管機制，即使是非金融背景想跨足金融業的人才，也都有充裕的資源跟時間可以逐步上手。

(工商 )