西班牙新冠肺炎疫情快速擴散，西班牙國王菲利浦六世及王后萊蒂齊亞近日接受病毒檢測，13日公開檢測結果為陰性，但王室為了安全起見，已取消兩人這週接下來的公開行程。此外，西班牙首相桑切斯13日宣布，全國進入緊急狀態。

王后萊蒂齊亞稍早曾會晤社會平等部部長蒙特羅（Irene Montero），而後者日前確診染疫。國王伉儷隨即在12日接受病毒檢測，所幸結果出爐證實並未受到感染。不過外界擔心，隨著愈來愈多內閣官員染疫，包括首相桑契斯在內的政要可能也無法倖免。

首都馬德里所在的大區已宣布，區內所有酒吧及餐廳於周六（14日）起關閉。加泰隆尼亞政府則已在12日宣布，封鎖伊瓜拉達、卡米新、聖馬爾加里塔-德蒙特維及奧德納四個疫情嚴重的市鎮，非必要人士不得進入，約7萬人受影響。

歐洲其他王室也不敢掉以輕心，紛紛採取預防措施。挪威王室為配合最新防疫政策，上周出訪約旦的國王哈洛德五世與王后，從12日開始進行居家隔離，丹麥女王瑪格麗特二世決定取消她80歲生日有關的王室活動。在瑞典，12日當天是維多利亞女王儲的命名日。往年這個時候都會舉辦慶祝活動，吸引成千上萬的人前來圍觀祝福。但由於近期疫情爆發，今年的儀式被取消。

(中時 )