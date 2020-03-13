新冠肺炎在全球迅速擴散，全球金融市場一瀉千里，加密通貨也未能幸免，比特幣價格在24小時之間幾乎腰斬，其他主要加密通貨跌幅也深達兩位數，2020年的漲幅全數回吐。

根據比特幣價格追蹤網站CoinDesk數據顯示，截至台北時間13日上午10點，特幣價格在24小時內暴跌48％，挫低至4,001.6美元，創下2019年5月初以來最低紀錄。

另據Coinmarketcap.com數據，同期全球加密通貨市場市值蒸發935億美元。

其他主要加密通貨也經歷相同慘況，乙太幣（Ether）同期暴跌49％，瑞波幣（XRP）跌幅超過42％。

台北時間13日下午7點，特幣價格回升至5,508.49美元，跌幅收窄至13.33％。

新冠肺炎疫情急速升溫，全球主要股市12日跌入熊市，加密通貨市場也一片慘綠，跌幅深達兩位數。

比特幣12日重挫26％，創下7年來最大單日摔幅。過去五個交易日比特幣價格驟跌將近三分之一。乙太幣12日暴跌33％。

比特幣甫於2月9日飛躍1萬美元大關，此為2019年9月以來首見，激起市場預期比特幣可望再次迎來一波強勁漲勢。

不過在新冠肺炎攪局下，投資人的預期落空，12日的跌勢甚至將比特幣2020年的漲幅全數削去。2020年迄今比特幣價格累計下跌17％，不過過去12個月來仍上漲50％。

近幾年來，比特幣被視為是「數位黃金」，在市場經歷動盪的時刻，部分投資人認為該加密通貨是避險資產，比特幣2020年的走勢由紅翻黑，表現越來越像股票等風險性資產。

(工商 )