23歲竇靖童是天后王菲與前夫竇唯的女兒，她自出道以來就是外界矚目焦點，平時作風特立獨行，對於穿衣打扮也很有自己的想法，不過她的造型時常過度前衛，引來網友議論紛紛。日前竇靖童出席頒獎典禮的照片曝光，她難得一身端莊打扮，且素顏上台領獎，外貌與氣質與媽媽王菲愈來愈相像。

竇靖童近日受邀參加頒獎典禮，罕見穿得相當正式，她身穿一套黑色西裝，看起來非常率性，裡頭搭配一件紅色上衣，顯得十分青春活力，不過更加引人注意的是，竇靖童一臉素顏現身，無論長相與氣質都頗有天后媽媽的神韻，也讓大批網友驚呼：「愈來愈像王菲！」

竇靖童從小就遺傳了爸媽的音樂才華，2016年以電影《七月與安生》主題曲《（its not a crime）its just what we do》，分別入圍第53屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎，以及第36屆香港電影金像獎，在音樂創作上非常有天賦，之後也陸續推出不少作品。

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(中時電子報)