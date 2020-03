23歲竇靖童是天后王菲與前夫竇唯的女兒,她自出道以來就是外界矚目焦點,平時作風特立獨行,對於穿衣打扮也很有自己的想法,不過她的造型時常過度前衛,引來網友議論紛紛。日前竇靖童出席頒獎典禮的照片曝光,她難得一身端莊打扮,且素顏上台領獎,外貌與氣質與媽媽王菲愈來愈相像。

竇靖童近日受邀參加頒獎典禮,罕見穿得相當正式,她身穿一套黑色西裝,看起來非常率性,裡頭搭配一件紅色上衣,顯得十分青春活力,不過更加引人注意的是,竇靖童一臉素顏現身,無論長相與氣質都頗有天后媽媽的神韻,也讓大批網友驚呼:「愈來愈像王菲!」

竇靖童從小就遺傳了爸媽的音樂才華,2016年以電影《七月與安生》主題曲《(its not a crime)its just what we do》,分別入圍第53屆金馬獎最佳原創電影歌曲獎,以及第36屆香港電影金像獎,在音樂創作上非常有天賦,之後也陸續推出不少作品。

