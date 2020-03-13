創作歌手陳零九因「狼人殺」遊戲受到廣大關注，近來更正式加入八大綜合台「娛樂百分百」主持行列，陳零九表示，其實沒有太大壓力，以平常心看待，但難免擔心主持過程會冷場，近期時常跟在佼哥（黃子佼）、羅志祥旁邊學習，並看他們主持節目影片觀摩學習。

事業突破同時，陳零九私下也養了「橘子」、「毛毛」、「跑跑」、「半半」4隻愛貓，其中年紀最大、今年16歲的「橘子」，去年12月被確診癌症細胞擴散全身，原本診斷在過年時會離開，但到現在仍然堅強活著，求生意志很強，連醫生都說很厲害。

為了讓「橘子」生病期間得以治療、舒緩不適，不惜花超過5萬元帶愛貓看醫生，陳零九不捨地說：「這段期間安寧治療，喘的時候給你吸氧氣，給予止痛，希望剩下的日子你可以舒服點」，並說「當爸的想對你說，你已經很棒了，不舒服不要撐，如果有下輩子，再來當我的孩子吧」，一番告白惹哭網友。

近期因新冠肺炎影響，不少演出活動因此延期、取消，陳零九除了持續創作外，日前也透過線上直播和粉絲互動，他將於5月舉辦「天生玩家」Legacy Max演唱會，2000張票於28日開賣當天迅速完售，陳零九表示希望疫情能趨緩，期待舉辦巡迴演出，跟各地歌迷見面。

(中時 )