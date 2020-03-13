演唱熱播台劇《想見你》片尾曲〈想見你想見你想見你〉的八三夭，近日首度為遊戲《新笑傲江湖Ｍ》代言，攜手女神許瑋甯成為雙代言人，八三夭主唱阿璞日前在IG直播時透露，在代言廣告中嘗試吊鋼絲初體驗，拍攝兩天期間、來回共吊了4個小時的鋼絲，在上上下下摩擦將近百次，包括手臂、腿部多處破皮淤青，拍攝結束後雖全身痛，但個性相當「ㄍㄧㄣ」的阿璞仍敬業地完成首次遊戲代言拍攝。

八三夭也透露，這次為遊戲量身打造主題曲並表示：「這次有機會可以跟女神瑋甯一起代言，真的非常期待，團員們也都很興奮，更特別的是可以跟瑋甯一起合唱，也因為瑋甯細膩甜美的嗓音，更能為這首遊戲主題曲注入新元素，請玩家們敬請期待！」

〈想見你想見你想見你〉歌曲搭配戲劇爆紅，不僅藝人及劇迷爭相翻唱，佔據各大數位平台排行榜冠軍，Youtube點閱更即將突破千萬點閱大關，火紅程度相當驚人。近日因疫情關係，八三夭團長小橘擔綱「衛生股長」，錄音室內開關、把手、鍵盤滑鼠、錄音器材按鈕全消毒過才工作，原訂5月巡演因疫情而延期。八三夭表示，近期有許多企劃邀約，帶疫情趨緩後希望盡快和粉絲見面。

(中時 )