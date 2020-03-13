網紅蕭小M有感從去年底開始，世界接連發生令人難過跟不安的事，她為祈願世界安和，集結網紅界20幾位明星合唱〈明天會更好〉一曲，造成話題。

〈明天會更好〉是1985年，華人歌手為當時台灣唱片市場嚴重盜版問題呼籲「反盜版、反仿冒」，流行樂壇公益單曲經典，羅大佑作曲，羅大佑、張大春、許乃勝、李壽全、邱復生、張艾嘉、詹宏志等人共同作詞，陳志遠編曲，羅大佑、張艾嘉、李壽全出面邀集台灣60位華語歌手共同錄唱，詞曲激勵人心，傳唱至今。

1985年〈明天會更好〉MV

「創造屬於我們這代的新能量」

蕭小M多年之後成為了邀集者的角色，在Youtube上公開這首合唱影片，並發文說明製作動機，由於世界近來不安事件頻傳，她感覺「不安到讓人對明天感到憂慮」，偶然間聽到〈明〉曲被深深打動，喜歡唱歌的她萌生了集合朋友們為這曲「創造一段新的生命，一段屬於我們這一代的新能量」，並付諸行動。公開後迅速進入Youtube「急上升」影片之列。

參與合唱有蕭小M、開水小姐、魚乾、聖嫂Dodo、滴妹、嘎老師、眾量級、阿滴、聖結石等22位知名網紅，蕭小M於文中寫道：「很謝謝願意參與的每一個人，因為有你們，平凡的我才能完成這麼特別的事，因為有你們，我能相信明天一定會更好。謝謝你們為這世界傳遞了溫暖。願大家都能平安、快樂。」

(中時 )