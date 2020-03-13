33歲林姓男子無辜遭捅喪命，警消獲報抵達現場。（民眾提供）

23歲王姓男子今（13日）晚間11時許，開車搭載妻子行經新北市新店區中正路、民權路口，疑因與妻子吵架，王男突然情緒失控下車持生魚片刀，捅傷一旁停等紅燈的33歲林姓男子，警消獲報抵達林男已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治，王男當場被逮捕帶回偵訊中。

現場血跡斑斑。（翻攝照片）

現場血跡斑斑。（翻攝照片）

據悉，王男疑似與妻子在車內發生爭吵，患有嚴重的精神分裂症，疑似忘記吃藥造成情緒失控。林男傷勢位於背部，警消抵達時大量出血、已無生命跡象，經急救後仍宣告不治。警方正進一步釐清犯案動機。

(中時 )