男子與妻子吵架 騎士無辜遭砍命危 23:312020/03/13 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 33歲林姓男子無辜遭捅喪命，警消獲報抵達現場。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 33歲林姓男子無辜遭捅喪命，警消獲報抵達現場。（民眾提供） 23歲王姓男子今（13日）晚間11時許，開車搭載妻子行經新北市新店區中正路、民權路口，疑因與妻子吵架，王男突然情緒失控下車持生魚片刀，捅傷一旁停等紅燈的33歲林姓男子，警消獲報抵達林男已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治，王男當場被逮捕帶回偵訊中。 現場血跡斑斑。（翻攝照片） 現場血跡斑斑。（翻攝照片） 據悉，王男疑似與妻子在車內發生爭吵，患有嚴重的精神分裂症，疑似忘記吃藥造成情緒失控。林男傷勢位於背部，警消抵達時大量出血、已無生命跡象，經急救後仍宣告不治。警方正進一步釐清犯案動機。 (中時 ) #妻子 #騎士 #男子 #吵架 #生命跡象 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》還不滿？詹皇認定兩次MVP被搶 12:182020/03/09 體育 貨車撞機車 騎士捲車下當場身亡 17:142020/03/09 社會 北市女性購屋力 稱霸六都 04:102020/03/10 產業．科技 傳錯！4億男和越南移工「炒飯照」外流…空姐妻求賠5千萬 10:262020/03/10 社會 小栗旬美國避疫情 妻子山田優下月生第三胎 15:502020/03/10 娛樂 泉州欣佳酒店坍塌已釀27死 2人受困待援 12:392020/03/11 兩岸 又一記摩鐵門 04:102020/03/13 時論廣場 湯姆漢克夫妻染新冠肺炎 兒報平安「都很好」 04:102020/03/13 娛樂新聞 趴趴走4次遭重罰100萬 居家檢疫男情緒不穩送醫 08:542020/03/13 社會 女騎士閃併排貨車 遭撞當場上下半身分離 13:532020/03/13 社會 社會熱門新聞 老婦過馬路遭撞 捲入小貨車輪喪命 - 社會 非E即F！張益贍鍾愛大奶妹 前幾年就曾迷戀她 - 社會 需求太大 寂寞越女邊吃邊賺 雪乳迎客驚見警 - 社會 影》台北車站有裸女！妙齡女當眾全裸跳舞 - 社會 社會10點檔》新莊小姑遭嫂砸爛頭骨水泥封屍 長髮女託夢：請救我出來... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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