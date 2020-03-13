巴西總統新冠確診？ 巴西總統之子：有人散佈謠言 23:322020/03/13 中時電子報 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情恐已燒向美國總統川普(Donald J Trump)與副總統彭斯（Mike Pence）。圖為巴西總統（Jair Bolsonaro 居中)，7日與川普（左二），彭斯（Mike Pence）等人合照，當時加滕（Fabio Wajngarten）站在川普後方。（圖/美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳聞巴西總統新冠病毒檢測呈陽性。但據大陸《央視新聞》報導，巴西總統博索納羅之子在社交媒體貼文澄清，他表示：「總統的檢測還沒有出結果。總是有人在媒體上散佈謠言，如果之後消息確實，他們會說『我就說過！』，如果沒有，就是又一個假消息。」 (中時電子報) #巴西總統 #散佈 #謠言 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 疫情教會我們的謠言管理學 04:102020/03/11 時論廣場 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 美懷俄明州出現確診首例 新冠肺炎已攻陷44州 19:102020/03/12 國際 倫敦地鐵駕駛確診新冠肺炎 2百萬通勤族挫咧等 18:262020/03/13 國際 國際熱門新聞 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 - 國際 川普可能宣布全國進入緊急狀態 - 國際 巴西總統新冠確診？ 巴西總統之子：有人散佈謠言 - 國際 翻盤！巴西總統臉書稱自己沒染疫 - 國際 上周曾見川普 巴西媒體：總統感染新冠肺炎！ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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