傳聞巴西總統新冠病毒檢測呈陽性。但據大陸《央視新聞》報導，巴西總統博索納羅之子在社交媒體貼文澄清，他表示：「總統的檢測還沒有出結果。總是有人在媒體上散佈謠言，如果之後消息確實，他們會說『我就說過！』，如果沒有，就是又一個假消息。」

(中時電子報)