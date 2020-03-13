新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷在全球升溫，不僅國內民眾擔心，國際間民眾瘋搶民生物資的情況也顯示大家對這狡猾的病毒確實憂心忡。但災情卻讓有心人士想趁亂發「國難財」，不僅大量囤貨準備轉賣，甚至還將目標動到醫療人員頭上，不過胸腔重症蘇一峰醫師卻點出致命缺失，「你挑錯國家了」。

蘇一峰醫師在臉書指出，「疫情期間國難當前……總會有人頭腦動得特別快」，並貼出有人私訊他，想要趁著新冠肺炎疫情高峰期，販售「護目鏡」和「防護衣」給醫療人員，大賺一筆災難財。

業者在對話中指出，「我在幫我朋友賣因為他東西太多了，想說隨便找一個醫生賣掉，可以順便賺點外快」。（摘自臉書：蘇一峰）

業者在對話中指出，「我在幫我朋友賣因為他東西太多了，想說隨便找一個醫生賣掉，可以順便賺點外快」詢問蘇醫師給不給機會。沒想到蘇ㄧ峰問有多少存貨，業者竟回「200,000個護目鏡，2,000個防護衣」，表示「放在網路上賣不太好」，更願意用批發價賣給醫生。

蘇一峰直接打臉說，「你這些貨在台灣短時間很難賣出去的」。他指出，因為台灣醫療物資都有存貨來備戰，根本不需擔心要囤貨。（摘自臉書：蘇一峰）

不過蘇ㄧ峰直接打臉說，「你這些貨在台灣短時間很難賣出去的」。他指出，因為台灣醫療物資都有存貨來備戰，政府更會把醫療物資維穩供給給醫院。業者若想在台灣販售醫療物資，只能說「挑錯國家政府發國難財了」。

蘇ㄧ峰除了對對這批私人囤貨：「20萬個護目鏡+2千件防護衣」感到震驚外，更呼籲大眾，「切勿自行囤積防疫物資無法同情你」、「投資有風險，勿趁機發國難財」。

(中時電子報)