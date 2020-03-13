川普可能宣布全國進入緊急狀態 23:382020/03/13 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普傳將宣布國家進入緊急狀態，以加速應對新冠病毒疫情。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普13日推文宣布，13日下午3時（台灣時間14日上午3時）將在白宮舉行新冠肺炎的記者會。根據路透引述彭博社的報導，川普屆時可能宣布全國進入緊急狀態。 (中時 ) #川普 #全國 #進入 #緊急狀態 #13 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普離病毒多近？美媒：密切接觸者剛與他握過手 20:532020/03/09 兩岸 傳與確診者同場！記者追問「是否接受檢測」…川普直接轉頭走人 23:182020/03/10 國際 新冠肺炎襲向美國－總統頻開砲 官員無奈 04:102020/03/11 全球財經 府會多人居家隔離 白宮剉咧等 04:102020/03/11 國際大事 川普抗疫救市 主推免徵薪資所得稅 04:102020/03/12 全球財經 美疫情惡化 路透：川普可能宣布國家級災難 07:292020/03/12 國際 台糖75%酒精 愛買明、後2天限量賣 19:102020/03/12 消費 觀念平台－台灣人該喜歡川普嗎？ 04:102020/03/13 產業特刊 川普連任路 疫外殺出強敵 04:102020/03/13 國際大事 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 06:052020/03/13 國際 國際熱門新聞 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 - 國際 川普可能宣布全國進入緊急狀態 - 國際 巴西總統新冠確診？ 巴西總統之子：有人散佈謠言 - 國際 翻盤！巴西總統臉書稱自己沒染疫 - 國際 上周曾見川普 巴西媒體：總統感染新冠肺炎！ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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