羅浮宮再度關閉 何時開放未知數 23:472020/03/13 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於新冠肺炎疫情煞不住，全球最大博物館巴黎羅浮宮宣布，自當地時間13日下午4時（台灣時間13日晚11時）起關閉，何時開放將待進一步通知。此外，法國政府也禁止100人以上的集會，遏制病毒擴散。 (中時 ) #羅浮宮 #關閉 #開放 #13 #未知數 也許您會感興趣 推薦閱讀 13檔三率三升 財報行情看旺 04:102020/03/09 證券．權證 竹縣13鄉鎮市公所 即日起進出須量額溫 16:142020/03/09 生活 13檔風雨生信心 法人逆勢買 04:102020/03/10 證券．權證 周五連雨兩天 氣象局：冷氣團報到低溫13度 08:102020/03/11 生活 台灣13醫護接機 全程憋尿10小時、抵台要隔離14天 12:412020/03/11 生活 陸房企6成復工 拚線上售屋 04:092020/03/12 焦點新聞 留意13檔高價高殖利率 04:102020/03/12 證券．權證 13醫護超會忍 憋尿10小時隨行 04:102020/03/12 生活新聞 台糖75%酒精 愛買明、後2天限量賣 19:102020/03/12 消費 川普可能宣布全國進入緊急狀態 23:382020/03/13 國際 國際熱門新聞 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 - 國際 川普可能宣布全國進入緊急狀態 - 國際 巴西總統新冠確診？ 巴西總統之子：有人散佈謠言 - 國際 翻盤！巴西總統臉書稱自己沒染疫 - 國際 上周曾見川普 巴西媒體：總統感染新冠肺炎！ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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