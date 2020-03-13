由於新冠肺炎疫情煞不住，全球最大博物館巴黎羅浮宮宣布，自當地時間13日下午4時（台灣時間13日晚11時）起關閉，何時開放將待進一步通知。此外，法國政府也禁止100人以上的集會，遏制病毒擴散。

(中時 )