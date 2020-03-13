翻盤！巴西總統臉書稱自己沒染疫 23:532020/03/13 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情恐已燒向美國總統川普(Donald J Trump)與副總統彭斯（Mike Pence）。圖為巴西總統（Jair Bolsonaro 居中)，7日與川普（左二），彭斯（Mike Pence）等人合照。（圖/美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西總統波索納羅先前傳出確診染疫，成為全球首位染疫的元首。不過稍後他透過臉書否認，稱自己檢測結果是陰性。 這下曾與他近距離接觸的美國總統川普應該可鬆了一口氣。 (中時 ) #染疫 #巴西總統 #臉書 #翻盤 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 3個月漲幅全吐回 台積電股價染疫崩跌逼近死線 15:252020/03/09 財經 瑞典央行副總裁確診染疫 21:472020/03/09 國際 連湯姆漢克都染疫 外資殺紅眼 台股暴跌逾500點 11:052020/03/12 財經 王浩宇爆互撩「蔡宜芳陣營拜託的」 曝張益贍「上了喔」當證據 12:082020/03/12 政治 怕染疫 塞爾維亞室內運動全閉門 12:402020/03/12 體育 《國際社會》國會主治醫生：染疫美國人上看1.5億 12:502020/03/12 財經 基隆染疫昨天就知道 議員怒批市府隱匿 15:152020/03/12 社會 《盤中解析》全球染疫鬧股災，台股爆量摜破萬點 11:082020/03/13 財經 「SOGO……錢櫃聽說有人確診...」 男子臉書散布假訊息遭送辦 17:532020/03/13 社會 巴西總統新冠確診？ 巴西總統之子：有人散佈謠言 23:322020/03/13 國際 國際熱門新聞 有影》川普、彭斯恐染新冠肺炎？ 白宮回應令人驚 - 國際 川普可能宣布全國進入緊急狀態 - 國際 巴西總統新冠確診？ 巴西總統之子：有人散佈謠言 - 國際 翻盤！巴西總統臉書稱自己沒染疫 - 國際 上周曾見川普 巴西媒體：總統感染新冠肺炎！ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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