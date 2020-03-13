巴西總統波索納羅先前傳出確診染疫，成為全球首位染疫的元首。不過稍後他透過臉書否認，稱自己檢測結果是陰性。 這下曾與他近距離接觸的美國總統川普應該可鬆了一口氣。

(中時 )

#染疫 #巴西總統 #臉書 #翻盤 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #大陸