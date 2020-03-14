眼科商機愈發蓬勃，奈米醫材挾著在美國累積眼科相關專業技術與經驗，期待未來能在全球人工水晶體及植入系統占有一席之地。

全球每年約有2700萬次人工水晶體置換手術，隨著白內障患者年齡層逐漸往下降，眼科商機愈發蓬勃。在台灣，就有一家公司跨足國際市場，在人工水晶體及植入系統占有一席之地。

奈米醫材是台灣唯一研發與製造白內障手術用、人工水晶體及植入系統的廠商。一半時間在美國、一半時間在竹北的總經理William Lee，用小鑷子夾起只有6公釐的人工水晶體，說起奈米醫材的故事。

潤滑塗層 保護人工水晶體

因為必須保護人工水晶體在植入器內摺疊起來不會受到任何損傷，進入切口後展開的過程中也不能被刮傷，這時潤滑塗層就扮演了重要角色。

原本全球最大眼科專業藥廠、人工水晶體龍頭愛爾康，使用潤滑性添加劑，後來發現會隨著水晶體進入眼睛、導致術後發炎，1995年因此找上了AST，雙方一起合作研發了3年，AST技術移轉給愛爾康後，讓愛爾康成為業界的黃金標準

AST後來又發明出更多的塗層應用，目前在全球醫療器材塗層市占率第2大，眼科醫材塗層更是全球第1大，拿下將近5成市占率。

產品多樣化 取得歐盟認證

人工水晶體分兩大類，親水性與疏水性，奈米醫材一開始就選擇高階親水性產品研發，並把美國1家公司的技術移轉過來，2013年成功開發出人工水晶體及植入系統，陸續取得歐盟CE、美國FDA認證，以及台灣上市許可。奈米醫材再百分之百投資美國AST Products。

一直以來，奈米醫材以研發為主，到了去年，該有的「菜單（產品）」都已經準備好了，現在要把焦點從研發轉到行銷，努力銷售與提升知名度。

研發有成轉行銷 長線看好

當然，潤滑劑塗層仍是奈米醫材的營收主力，William Lee說，現在白內障手術切口愈來愈小，從以前3.6公釐，到現在一般2.2公釐，最小已經到1.8公釐，隨著人工水晶體愈薄、切口可以更小，塗層就不能太厚，以免隨著水晶體植入眼睛裡時把塗層刮出來，留在眼睛裡面。而且，親水性水晶體必須放在水裡面，會導致塗層脫落，又必須用水蒸氣滅菌，會把塗層破壞掉。奈米醫材也已經克服，是唯一成功做出預載式親水性植入器塗層的公司。

(中時電子報)