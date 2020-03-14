全球股債市驚濤駭浪，但已經壞了許久的LED產業，在市場看衰噓聲不斷下，正靠著Mini LED進行一場寧靜革命，而這場寧靜革命，將自第二季起逐漸見到成果，Mini LED供應鏈廠營運也將開始逆轉勝。

蘋果亟欲解決螢幕烙印

相信許多人都有這樣的經驗，在大太陽底下，手上的運動手環或手機，出現數字或文字因為強光而無法輕易判讀的狀況，又或者，帶著筆電想要在公園草地上工作，卻出現螢幕內容不易閱讀而要拚命遮擋陽光的情形，這些在傳統顯示器上常會發生的環境操作問題，衍生了許多使用的不便利性。

OLED的量產，雖然解決了傳統顯示器在戶外使用的高對比問題，然而，多數人不知道的是，OLED所使用的有機發光材料並不耐高溫，OLED顯示器在大太陽底下長時間使用，很快就會產生螢幕烙印，這是為何至今，OLED面板一直無法大量應用在需要長期間於戶外使用的筆電上，而這也是Mini LED未來勢必會大發利市的最大關鍵。

所謂的螢幕「烙印」，就是螢幕出現畫面的殘影，而這個殘留的痕跡，是出現在螢幕硬體上的，並不是軟體造成，不同於LCD螢幕發光的區域是一整塊板子，即便亮度降低了，也不易察覺，OLED螢幕是類似於一整片的燈泡，因為每一顆燈泡的使用時間和亮度都不同，隨著使用時間拉長，不同區域的燈泡衰老的程度也不一樣，當有些區域的燈泡亮著的時間久，就會比其他區塊率先出現衰變、亮度變低的情況，以致在螢幕上出現局部的殘影。

因此，OLED的螢幕雖然有色域廣、色彩鮮艷、可以做得更薄更省電這些優點，但卻始終無法解決烙印的問題，手機廠能做的，其實是消極性的用各種方式來延長使用壽命，讓使用者在淘汰手機之前，不要出現明顯的烙印痕跡。

而這種烙印的問題，就連採用三星OLED螢幕的蘋果手機，也必須面對。蘋果官方文件中提及，iPhone X長時間使用後，OLED顯示器可能出現些許視覺變化，可能包含「影像殘留」或「影像烙印」，但蘋果宣稱其打造Super Retina顯示器，可減少OLED的「影像烙印」，然根據實測，iPhone X在使用五一○個小時候即會出現螢幕烙印。

中尺寸產品全面導入

也因此，在iPhone X之後，螢幕烙印的問題，已變成蘋果內部迫切必須改善的重點目標，而在對比度、亮度、壽命、色彩飽和度、反應速度及運作溫度都比OLED更具優勢的Mini LED應運發展，在蘋果有必要加速推進下，已逐漸在蘋果的高端系列產品落實，這一場由蘋果領航推動的顯示器革命，將自下半年起，掀起滔天巨浪。

去年十一月，蘋果推出史上第一部三二吋Retina 6K顯示器Pro Displeay XDR，就是蘋果在Mini LED的初試啼聲，蘋果官網強調的重點很清楚，該顯示器的高亮度可達一六○○尼特及一百萬比一的高對比度，重點是透過先進LED技術，能大幅減少輝散現象。

這都在在說明，蘋果重視顯示器的使用體驗，也認可導入Mini LED的顯示技術，而隨著Mini LED的量產技術發展成熟、供應鏈重整後逐漸到位，Mini LED商機爆發，已箭在弦上。

由於生產成本太高、擔心終端消費者接受不高，之前Mini LED導入終端應用遲遲受挫，即便在今年初，供應鏈端確認，蘋果將在十二．九吋的iPad Pro及二七吋的iMad Pro導入Mini LED，但市場的認同度依然不高，認為Mini LED在顯示器的應用仍是曲高和寡，量不夠大，無法翻轉LED廠營運。

直至最近，最新的消息傳出，蘋果目前已在開發六款Mini LED產品，除了先前供應鏈確認的二款外，包括十四．一吋的MacBook Pro、十六吋MacBook Pro、十．二吋iPad與七．九吋的iPad mini都已在導入開發中，儘管市場對蘋果是否如此全面性的導入Mini LED半信半疑，但對照Mini LED晶粒供應商晶電日前宣布將資本支出進一步上調至六○億元來看，Mini LED導入終端應用已加速實質化。

據了解，晶電結合日廠Toyoda Gosei的設計，除了這二年將成為蘋果Mini LED產品的晶片獨家供應商外，晶電透露，其他非蘋品牌客戶也在加速導入中，下半年的量就會放大，且據統計，若以電視、筆電二大應用產品Mini LED背光滲透率五％預估，明年晶電的產能就有可能會供不應求，過去飽受供過於求壓力而虧損累累的晶電，營運也將谷底翻揚。

晶電、惠特獨占大商機

晶電自始至終未針對單一客戶做評論，但據了解，為因應蘋果需求，晶電除了增加資本支出外，也將台灣的藍光LED產能全部轉為Mini LED產能，有研究單位預估，隨著蘋果Mini LED自第三季起放量出貨，若出貨順利，晶電第四季起產能將逐漸發揮效益，並轉虧為盈，而若Mini LED產品推出後，市場反應良好，那麼明年起晶電的藍光產能就有可能供不應求，有進一步擴充產能的需求，明年起晶電不僅將轉虧為盈，獲利也將大進擊，一吐多年悶氣，未來股價朝每股淨值四一．九三元邁進應是最起碼的。

再者，不同於傳統的LED供應鏈，Mini LED從設備端到下游封裝，技術都要全面升級，而其中，最上游的磊晶量產良率，基本上就決定了Mini LED成本能否降低、並大量推廣，但磊晶量產良率要提升，設備商的技術到位，扮演了關鍵角色。

眾所周知，LED產業在過去幾年為陸廠打得落花流水，廠商資本支出大為減少下，還願意持續在這領域投資並精進設備技術的廠商已著實不多，但總有些廠商瞄準商機，多年持續投入，如今開花結果。

首先，晶粒的點測分選、巨量轉移、修復等設備的需求將最先起飛，這個環節涉及的速度、精度及良率等技術問題，將直接影響Mini LED大規模商用化的成本。

早年台廠中，LED設備廠旺矽及致茂是LED磊晶點測分選的領導廠商，但都在這波的Mini LED設備升級技術中落了隊，不少封裝設備台廠也都逐漸淡出LED領域，惟有小廠惠特鴨子划水多年，現在已獨占兩岸三地Mini LED晶片點測分選逾八成的市占，將是Mini LED起飛的領先關鍵設備受惠者。

去年，惠特就受惠於兩岸LED磊晶廠擴大Mini LED點測分選設備投資，營收及獲利均寫下歷史新高，每股盈餘約為五．五元。今年，晶電及對岸三安光電也將擴大設備資本支出在Mini LED，加上公司也將拉高毛利率較高的測試代工訂單，因應訂單成長，惠特日前也宣布將增加十億元資本支出，這都在在確立趨勢在對的方向上，法人預估，惠特今年獲利將可望再創新高，每股盈餘將上看八元，股價掛牌衝高到一三八元的高點回檔至九○元附近後，也已具投資價值。

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(中時電子報)