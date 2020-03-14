攤開報紙一看，又有一對藝人夫妻因為外遇而婚姻瀕臨破滅……，近來有關藝人外遇、搞不倫戀甚而衍生出家暴事件等，頻頻躍上新聞版面，國內外皆然！像是前陣子備受爭議的國內藝人謝和弦，因為與妻子、小三之間的三角風波鬧得紛紛擾擾，更有人譏諷為「演藝圈現今無敵小丑」，至今仍方興未艾；另有日本男星東出昌大深陷不倫戀，先是瞞妻子擁「小三」負面新聞纏身，接著又有「小四」未爆彈及諸多桃色新聞，讓人看得眼花撩亂……。

有關明星藝人的八卦新聞，小編特別提醒讀者，看「熱鬧」之餘，也要懂得看「門道」，就像上述兩個事件中，身為當事人的妻子，一般被認為是受害者，也博得社會輿論的廣大同情，其中謝和弦的妻子因為婚變承受過度壓力而導致流產，後來反客為主提告對方「侵害配偶權」……，一連串的關係真的是剪不斷、理還亂！

至於東出昌大的妻子、同為當紅日劇知名女星渡邊杏的境遇也頗為令人同情，根據日媒報導，兩人至今結婚5年並育有2女1子，原本是日本演藝圈知名的恩愛夫妻檔，之所以傳出婚變分居中，原來早在兩年前東出昌大即出軌了同劇中的女演員，且該女演員尚未成年，尤其最讓人無法接受的是，當時渡邊杏肚子裡正懷著第3胎……。

看了以上兩例，小編深感：女人又何苦為難女人？更重要的是，面對婚姻中的「不確定」因素，女人們，妳不該多為自己著想一點？此時如果已有適當、完善的保險規劃，就算只有一個人也免驚，病了不用愁沒錢看病、老了不需擔心沒人照顧、受傷了不用怕生活過不下去……，即便一個人也能把日子過得自在、愜意！

女人們，多為自己想一點，有伴沒伴都能安心！

可能情況1、夫妻離婚時〜

保險應該怎麼分？需特別留意3種身分的變更……

以夫妻離婚來說，原本共枕眠的兩人，從「佳偶」變成「怨偶」，一旦走到了離婚這一步，在原有的保單規劃上需特別留意3種身分的變更，一般常見夫妻的保單互為要保人、被保險人或是受益人，這個時候問題來了：「一旦離婚了，保險應該怎麼分？」

對此，小花平台保險顧問指出，如果夫妻兩人的感情回不去了、協議要離婚，最好立即釐清手中保單相關權利和義務，以免個人權益受損，舉例來說，單是保單是否要列為財產一事，就可以爭論不休，更遑論搞得不清不楚的，到時可能明明都有定時繳交保費，卻落得領不倒保險理賠金的窘境。

可能情況2、正值單身也不想結婚〜

適時調整保障範圍「做好一個人的準備！」

(中時電子報)