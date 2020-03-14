根據中央流行疫情指揮中心統計，截至今（109）年2月1日為止，國內新增89例傳染性肺炎通報個案，目前已累計通報1,007名個案，其中含有10名確診；據了解，現時這10名確診個案狀況都穩定，持續住院隔離中。

由於武漢肺炎是一種新型冠狀病毒感染的肺炎，目前也被確認有「人傳人」的現象，如果不幸罹患，這些呼吸道症狀造成的併發症，很可能比想像中的還要危險，嚴重者甚至會喪命。武漢肺炎的可怕之處在於尚無有效疫苗可以施打，且傳染速度極為快速，世界各國無不嚴加防範，國內專科醫師與防疫專家也擔憂其嚴重情況恐怕比之前的SARS疫情還要嚴重，因此極力呼籲民眾千萬不能忽視它！

保戶須知！4險種有保有理賠

站在個人保險保障觀點，在個人保單中有哪些險種能在不幸罹患武漢肺炎時啟動理賠給付？以下由小花平台保險顧問梁鴻毅提出建議：

建議一、實支實付型醫療險

如果需要住院隔離治療，其住院期間所需花費的病房費差額或是醫藥費用，都能夠依照期間內所發生的實際醫療費用申請理賠。

建議二、重大傷病險

當病情嚴重需要依賴呼吸器時，只要取得健保重大傷病證明，就能依約申請重大傷病險理賠給付。

建議三、失能扶助險

如果不幸因為武漢肺炎嚴重到導致肺臟失能的情形，失能扶助險在「失能表」中對於胸腹部臟器定有7個等級，只要符合當中所列的肺臟失能定義，就能夠申請相對的理賠金額。

建議四、壽險

武漢肺炎還是會造成性命危險的，除了前述的實支實付型醫療險、重大傷病險及失能扶助險外，壽險的保障也是相當重要的。梁鴻毅指出，因為壽險的功能就是愛與責任的延續，如果不幸身故，也要留下足夠的保額讓家人不會因為你的離開而改變原有的生活。

最後，梁鴻毅也極力呼籲，趁著此次武漢肺炎事件重新檢視自己和家人的保障是否足夠，以免買了保險卻沒有發揮到保險的功能。

(中時電子報)