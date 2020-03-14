Google 在日前已經釋出了 Android 11 第一個開發者預覽版(first developer preview, DP1)，透過爬梳 DP1 的程式碼，陸陸續續又有不少 Android 11 的新功能被發現，安卓(Android)用戶可以提前了解，預備未來升級到 Android 11 時可好好體驗。

外媒報導發現，Android 11 DP1 程式碼中出現了全新的「Double Tap」功能。這個功能顧名思義，就是要輕敲機身背面兩下，就可以執行指定動作。此功能有賴手機內建的陀螺儀(gyroscope)以及加速度計(accelerometer)之間的配合來完成。據了解，Double Tap 預設可以啟用打開相機、停止鬧鐘、停止倒數計時、暫停/播放音樂、把來電調至靜音、取消通知音效、把狀態列收起來等功能。除了與指定動作之間連動，Double Tap 也可支援第三方 App，換句話說使用上的靈活度更大，更能按照需求與習慣自由運用與設定。Double Tap 功能預計可支援 Pixel 2 以上的機種。

根據先前 Android 11 DP1 的內容，目前已知的新功能還包含：(1)分享介面可以設定四個常用 App(使用分享功能時，可分享至那些 App 原本是由系統智慧推薦、會經常變動)；(2)針對更常見的側邊曲面螢幕機種，可以調整 Gesture Setting，設定在左右側邊的觸控敏感度；(3)全新的 Notification History 顯示介面，相比 Android 10 的版面更為清晰，可瀏覽所有 App 通知；(4)針對通訊類App新增專屬「對話視窗」功能，可以直接看到訊息內容；(5)暗色模式(dark mode)可以在設定中改為在日落時自動啟用，或者自行排程啟用；(6)快捷控制中心介面中，新增了螢幕錄影選項；內建長截圖功能(在截圖時，額外透過點選選項再進行長截圖)；(7)打開飛航模式時，藍牙連線不會斷掉，也就是說你連線使用中的藍牙耳機不會跟手機斷線而需要重新配對；(8)暗示了 Pixel 5 新機可能支援無線電力分享功能；(9)桌面 Google Search 列之上的五個 App (翻動到不同桌面主頁這五個 App 不會改變)將會更智慧化顯示，而非僅顯示固定的 App；(10)Pixel 4 系列專屬的 Motion Sense 手勢感應新增了在螢幕上方拍動可以暫停音樂的功能等。

根據 Google 規劃，他們計畫 Android 11 將會推出三個 developer beta 後再推出三個 beta 測試版。從時間點來看，預計 5 月釋出一般用戶(申請加入試用計畫)可體驗的 beta 版；正式版預計要等到第三季才會推出。而 Pixel 2、Pixel 3、Pixel 3a、Pixel 4 系列機種預計是搶先體驗 Android 11 的機種。

因為新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，Google 已經確定提前取消 5 月份的 I/O 開發者大會。而按照原定計畫，Android 11 beta 1 以及 Pixel 4a 平價手機都預定在 I/O 亮相。目前這些新品會以哪樣的形式發表，都撲朔迷離。

(中時電子報)