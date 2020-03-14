喜歡看《超級英雄》系列電影的觀眾，一定對於蝙蝠俠和小丑這對死對頭不感陌生，美國心理驚悚電影《小丑》（Joker）於去（108）年10月上映，全球票房衝破10億美元，身為《超級英雄》系列電影中最聲名遠播的反派，此次一躍成為電影中的主角，竟獲得這麼大的迴響，究竟《小丑》在紅什麼？劇中幾句主角對白被視為經典台詞、道出現代人的內心孤寂，讓人看得心有戚戚焉……；另一方面，男主角本身患有憂鬱、妄想及恐慌等精神疾病，體現出長期生活在社會最底層、承受著霸凌和壓迫的悲哀和憤怒，最後在陰錯陽差下鑄下不可挽回的大錯。

《小丑》甫於第76屆《威尼斯影展》獲得最高榮譽「金獅獎」，緊接著該片男主角瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）又在第77屆金球獎獲頒最佳男主角肯定，並贏得全球影評人一致好評：「這不是一部《超級英雄》系列反派電影，而是一部原創且充滿哲理的故事。」本周小花平台將以此部炙手可熱的電影劇中男主角的處境，帶領讀者了解精神疾病與這些被視為「不定時炸彈」社會邊緣人之間的連結，並進一步從專業保險觀點提醒：現代人生活壓力大，或許已患有精神上的問題而不自知，如果能及早做好個人保險規劃，如果有個萬一時，多了一層保障，也不致手足無措、亂了方寸，更有可能成為在逆境中拉自己一把的正向力量！

憂鬱症人數逐年攀升「每個人都有可能是小丑！」

「每個人都有可能是小丑！」根據衛福部最新統計，去（107）年全台灣服用醫師處方抗憂鬱劑的人數已超過133萬人，如果再加上其他相關病症，受影響人數恐難以估計，顯見在你我身邊埋藏著許多無法預知的不定時炸彈、正陷入自己無止盡的「負面」情緒中……。

《小丑》男主角亞瑟小時候受到母親同居人的虐待，已埋下精神疾病的危險因子，等到長大後，原本夢想著成為單口相聲演員，卻礙於生計，只能扮演小丑站在路邊高舉廣告牌，卻又遭受街頭小混混言語、肢體的暴力霸凌，下班回家還要照顧年邁母親的生活起居……，一連串現實的殘酷衝擊著他，從第一次殺人到殺人後一連串的連鎖反應，也正式宣告了那個令蝙蝠俠很頭痛的小丑的誕生。

一個生活在社會最底層的邊緣人，沒有人在乎過他，只有當他成為小丑、化身為幽默瘋癲的殺人犯時，才終於有人看見他，也讓他從原先帶給人們歡樂的「clown」蛻變為令人懼怕的「joker」，正如瑞士心理學家卡爾．榮格（Carl Gustav Jung）所說：「每個人都有一副假面具「人格面具」，那是自己理解以外的內心世界。」由此延伸性格扭曲的一面，可能成為壓倒情緒的最後一根稻草。

憂鬱症自我檢測，有輕、重度不同判斷標準

根據「世界衛生組織」（WHO）最新統計顯示，憂鬱症將是造成人類失能疾病的首要因素，目前國內約有超過200萬名憂鬱症患者，平均每10人中就有1人是憂鬱症患者，其中又以女性占近6成居多，尤其值得注意的是，約有近2成左右的憂鬱症患者選擇以自殺方式結束生命，可說是現代文明病。

說到憂鬱症狀每個人的症狀不盡相同，該如何判斷自己是否有憂鬱症？根據美國精神醫學學會出版《精神疾病診斷與統計手冊》（The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders）定義，憂鬱症分為重度和輕度2種，判斷標準如下：

重度憂鬱症、同時出現5種（含）以上症狀

●幾乎每天容易失眠或是有嗜睡症。

●幾乎每天感到疲累或是失去活力。

●並非因為飲食改變而體重明顯下降或是增加。

●幾乎每天因為焦慮而不能平靜下來。

●幾乎每天對於任何活動都不感興趣。

●幾乎每天感到自我價值低落或是有過分不合宜的罪惡感。

●幾乎每天感到專注力或是思考力不斷減退。

●反覆想到死亡、重複出現無特別計畫的自殺想法甚至已有過嘗試自殺的行為。

輕度憂鬱症、同時出現2種（含）以上症狀

●容易失眠或是睡眠過度。

●胃口不好或是吃得特別多。

●容易感到疲倦或是缺乏活力。

●精神不集中、注意力減退。

●對未來感到悲觀、有強烈的無望感。

憂鬱自殺屬於「故意」行為，則不予理賠！

針對憂鬱症此一現代文明病，建議民眾應該盡早安排個人保險規劃、做好準備，以防患於未然；至於如果已確診罹患憂鬱症，又有哪些保險可以申請給付？

小花平台保險顧問分析，除了全民健保和勞工保險外，一般商業保險建議投保意外傷害險或是意外傷害醫療險，由於憂鬱症屬於「疾病」的一種，並非因為故意行為造成意外事故，如果是投保後非故意造成的意外，意外傷害醫療保險金是可以獲得理賠的，「只是部分保險公司對於憂鬱症等精神疾病患者的核保條件較為嚴苛，可能設定較高的保額上限，需特別注意。」

除了意外保障外，在醫療險部分，在已罹患憂鬱症的情況下投保，保險公司則不予承保，這是比較沒有爭議的；不過，如果是在投保後才確診罹患憂鬱症，保險公司會要求保戶提出住院的「事實」，同時根據「是否有正式辦理住院手續」、「是否經醫師診斷因為疾病或是意外傷害必須住院」及「是否確實有在醫院接受治療」等3要件給付住院日額保險金。

最後，針對前述有不少憂鬱症患者選擇以自殺方式結束生命，小花平台保險顧問也提醒，由於自殺屬於故意的行為，不論是自殺未遂或是自殺身亡，保險公司都是不予理賠的！

(中時電子報)