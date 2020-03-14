新冠肺炎在美惡化加速，根據美國疾管中心數據，截至12日已有1215起確診案例、36死，並有43州出現病例。對此，美國「國家過敏與傳染病研究院」（NIAID）主任佛奇表示，美國未能對新冠病毒全面篩檢，顯示公衛體系失敗。

面對在防疫前線的醫護人員無法人人接受檢測的問題，美國防疫團隊、「國家過敏與傳染病研究院」主任佛奇表示，美國未能對需要檢測新冠病毒的人全面篩檢，顯示公衛體系失敗。

據美聯社與《國家廣播公司》報導，在12日的國會聽證會上，民主黨舒爾茨（Debbie Wasserman Schultz）詢問美國疾控中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield），全美護士聯合會（National Nurses United）聲稱數不清的醫療看護人員暴露在新冠病毒環境下，美國CDC竟然拒絕替他們檢測，並詢問是誰可以保證全國需要檢測的人盡快得到檢測。

對此，雷德菲爾德表示「指出美國CDC責任是保證所有公共實驗室有試劑，他們可自行判斷」，但並未指出負責人；他並指出根據CDC準則，自從新冠病毒在美國境內出現以來，美國CDC已縮小可接受檢測者範圍，進一步限制整體檢測數量。

而一同列席佛奇（Anthony S. Fauci）坦言，公衛體系目前不能符合現在檢測需求，「這是一次失敗，我們就承認吧」。他指出，讓人人都可接受檢測的作法用想的當然簡單，覺得別的國家都在做，但事實上我們的系統就是沒法那樣，「至於我們應該如此？我覺得是，但我們做不到」。

報導指出，美國CDC目前已針對病毒進行了近11000份檢測，與其他國有一段距離，特別是每一位確診病患需要採取更多測試。此外，根據英國廣播公司報導，南韓每日針對2萬病患檢測。

《國會山莊》報稱，整場聽證會讓在場的國會議員無比沮喪，缺少檢測這也意味著美國現在根本無法知道本國到底有多少病例。不過佛奇也帶來好消息，稱新冠病毒疫苗的首度人體試驗幾週內就要展開，比預期來得快，但仍需1年或1年半才能讓公眾施打。

(中時電子報)