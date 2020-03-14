近期國際油價不到1個月時間幾乎腰斬，即使反彈至3字頭，不少投資人仍受傷慘重，但元大S＆P原油正2竟出現市場買盤瘋狂湧入，今日盤中一度飆漲近近4成。分析師提醒，原油中長線走勢仍有疑慮，雖不建議殺低，仍應留意風險管控。

國際油價近日直線下探至4年來新低，國內投資人抱著抄底心態，大量資金搶進石油相關ETF，元大投信申請擴大額度已獲得主管機關核准，元大S＆P原油正2（00672L）進行追加額度2000組（1組500張），引發市場搶購熱潮。

受到利多消息激勵，元大S＆P原油正2周五股價由黑翻紅，從早盤低點3.1元，一路攀高至4.85元幾乎觸頂，終場大漲24%，來到4.36元，成交量放大到100.7萬張，為本周第三大巨量。

摩爾投顧分析師張嘉軒指出，由於油價下跌，投資人受傷慘重，但隨著油價已經跌破頁岩油成本，勢必引起美國和俄羅斯、沙烏地阿拉伯的三方協議，因此原油有反彈機會，但因替代能源終將取而代之，中長線走勢仍有疑慮，他雖不建議此檔ETF殺低，投資人仍應留意風險控管。

(中時電子報)