台股周五劇烈震盪，一度狂殺逾700點，而指標股台積電最低跌到272.5元，有網友秀出買台積電的損益，帳面虧損近40萬，急問是否要賣掉？多數人幾乎一面倒說「不用賣」，還有人突破盲腸表示，「才3張 就放著吧！」。

台股13日盤中一度慘跌786點，殺破9700點，滑落至9636點，跌幅高達7.5%，所幸台積電等權值股震盪走高，大盤指數尾盤猛拉近500點，終場收復1萬點大關，收在10128點，跌293.45點，跌幅2.82%。

台積電股價一度暴跌21.5元（或7.31%），來到272.5元，但低接買盤進場，終場僅小跌4元（或1.36%），收在290元。儘台積電股價有撐，但還是再度成為外資提款機，周五持續賣超3.86萬張，略高於前個交易日3.85萬張，為本周外資賣超張數第二大。

有批踢踢網友表示，當初是200出頭多存的台積電，高點賣又買，賺點小價差，但周五台股暴跌，看到台積電帳面虧損近40萬，真的有點傻眼，急問其他人要賣嗎？

多數網友都認為不用賣，還提出不少正面看法，如「就算看衰台灣經濟也不見得要看壞台積電」、「GG都不相信 那台股還能相信誰」、「放著啊 政府會幫你抬轎」、「台積電根本不用賣 有錢就往下買 以後你會感謝我」、「你賣GG會助長跌勢」。

但也有人給了不一樣的建議，「設定好停損 留得青山在不怕沒柴燒」、「看好台積電可以之後再進場 為何不先出?」、「先認損比較好 趁低點在買進」、「要買要等止跌 可以買 不要亂買」、「我覺得這波有機會250」。

(中時電子報)