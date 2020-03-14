黃光芹13日深夜在臉書批評王浩宇，「不管你想證明什麼，請注意，別毫無顧忌公佈任何人的私訊。可以了！以後誰還信任你？」

民眾黨黨團助理蔡宜芳近日爆發與已婚詹益贍的緋聞，王浩宇跳出來指出，「民眾黨密會綠黨，希望的戰略合作關係是綠黨攻擊民進黨、拉下民進黨；綠黨假打柯，幫柯跟民眾黨造勢；柯抓著綠黨互打、一起邊緣化時代力量。」

王浩宇還說，「民眾黨除了藍綠都是垃圾，最重要的策略就是要把時代力量的票拉走、把黃國昌拉走或消滅，希望成為立院唯一的第三勢力黨團。在這個基礎下，柯文哲發現綠黨能吃到時力的選票後，連跟綠黨合作都可以，你就知道這個人心中到底有多少算計了？」

王浩宇並且把他自己和民眾黨張益贍的Line對話公布在臉書上。此舉引起資深媒體人黃光芹不滿。黃光芹在臉書批評王浩宇，「別毫無顧忌公佈任何人的私訊。可以了！以後誰還信任你？」

(中時電子報)