新冠肺炎（COVID-19）引起全國，甚至全球的恐慌，在疫情高峰期人人自危，許多餐廳或美食廣場近日紛紛加強環境消毒，避免群聚感染。而美式賣場好市多更直撤掉用餐區的座椅，嚴防飛沫傳染。但有民眾去逛好市多時卻目睹，一群人圍在「醬料區」用餐的畫面，直呼「這樣不適合吧」！

在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》上有民眾表示，「好市多撤掉桌椅後，今天發現有會員會在醬料區用餐，似乎不太適合吧......。」照片中可以看到，因為用餐桌椅被撤離，想用餐的民眾便直接把將料區當作用餐區，將食物飲料放和醬料區旁的櫃子上享用。這讓許多網友做噁，直指「非常不衛生！」

不少人也分享，在其他好市多也看到類似情景，民眾表示「內湖也一堆原地立食...很餓吧...往出口的路困難重重」、「昨天中和也看到一樣的情況。重點是還弄的很髒⋯⋯不能理解，這些人怎能沒水準到這種地步！」讓很多人感嘆說「有這麼餓嗎？」明明好市多政策就是要防堵群聚感染，結果大家都擠在將料區用餐，反倒成為最重大的疫情溫床。

好市多內用餐民眾直接把將料區當作用餐區，將食物飲料放和醬料區旁的櫃子上享用。這讓許多網友做噁，直指「非常不衛生！」（摘自臉書：Costco好市多 商品經驗老實說）

有民眾指出，看來店員不應該再問「要內用還是外帶」，不然肯定解決不了，不然再下去，可能連醬料區也要被撤掉了。更有許多網友開酸「這果然很美式！」、「唉，生命會找到出路的，病毒也是」、「好市多真是個照妖鏡，沒品的一堆」。

(中時電子報)