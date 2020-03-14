因應新冠肺炎蔓延，為提供保戶即時的住院醫療保障，南山人壽宣布，自即日起，現售所有住院醫療保險商品，將以附加批註條款的方式，針對法定傳染病，取消30天等待期，提供保戶更即時的住院醫療保障，響應主管機關放寬因應目前疫情，可採免核准方式，提供縮短或取消等待期商品的新規定。

南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新表示，這項新措施是將南山現售的所有住院醫療保險商品，包括「南山人壽新終身醫療保險」、「南山人壽全心守護醫療終身保險」等，共計十七張商品，以「法定傳染病排除等待期間」的批註條款的方式，取消法定傳染病三十日疾病等待期的規定，且保戶毋需額外付費。

陳維新進一步解釋，為服務既有客戶，針對附表商品其契約生效日為今(109)年2月13日(含)至今(109)年3月12日(含)間之客戶，則無須申請即可直接適用前述批註條款，希望可以擴大提供更多保戶，更全面、更即時的住院醫療保障，協助民眾一起安心渡過疫情。

國人面對肺炎疫情，多數會採取積極加強環境防護、提升自我免疫力等方式渡過疫情，但在疫情升溫之際，卻也增加更多難以預期的疾病風險，同時更彰顯出醫療保險商品能夠提供風險防護的重要性。

南山人壽秉持一貫「專業」、「信賴」及「關懷」的服務信念，在保戶需要的時刻，提供即時、超越期待的關懷陪伴與服務。

南山人壽表示，目前所有醫療保險商品都已將法定傳染病列入保障範圍，保戶毋須擔心，倘保戶不幸感染，南山人壽除依約給付醫療保險金外，入住負壓隔離病房期間，會比照加護病房給付標準辦理。此外，在住院期間提供最高5日，上限新台幣5萬元的住院關懷預付保險金服務。

(中時 )