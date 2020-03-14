高雄市長韓國瑜擬成立「香港村」，吸引香港人來移民，引發譁然。對此，時代力量高雄市議員黃捷表示，關鍵在於韓國瑜對香港議題的立場，若韓想得到港人信任，要說清自身對香港的想法，接下來再談「香港村」構想。對此，資深媒體人韋安直言，港人如果不敢移民高雄，怕得恐怕不是韓國瑜，而是黃捷啦！

高雄巿長韓國瑜11日出席新興區里政會報時，拋出「香港村」的講法。高巿府新聞局長鄭照新則表示，這個概念其實醞釀很久，財政局初步評估，已有幾個期程規畫，並有3、4個選址考量，可望在疫情趨緩的3至6個月執行。然而，此構想遭怒是「納粹集中營」的管理。據《中央社》報導，韓12日回應表示，有的人簡直是亂罵一通，說是學納粹的集中營管理，「真的有神經病啊！」

對於韓國瑜擬成立「香港村」，據《ETtoday新聞雲》報導，黃捷認為其想法不錯，但關鍵在於韓對香港議題的立場。黃捷認為，若韓想得到港人信任，必須說清楚對港的想法，接下來再談「香港村」的構想。

對此，韋安在臉書指出，本來想移民高雄的香港人，追求的是社會安定，來避亂的，但看到有一個天天「政治第一」議員黃捷，恐怕擔心高雄也變成第二香港。他諷刺表示，港人如果不敢移民高雄，怕得恐怕不是韓國瑜，而是黃捷啦！

(中時電子報)