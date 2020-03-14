新冠肺炎疫情升溫，蘋果（Apple Inc.）今年是否仍打算要辦全球開發者大會（WWDC）呢？答案是肯定的。稍早之前蘋果透過官網宣布將會以全新「線上形式」在六月召開全球開發者大會。且由於形式轉以線上發表，蘋果也宣佈向San Jose 當地機構組織捐款 100 萬美元，來彌補 沒有線下實體會議而導致的相關收入損失，考量非常周到。

蘋果在美國時間13日宣佈將於六月召開年度全球開發者大會。蘋果指出，在邁入第 31 屆之際，今年WWDC 2020 將採全然一新的線上形式，提供使用者、新聞媒體和開發者各方面所關注的內容。這個線上活動能為數百萬充滿創意和創新的開發者帶來機會，搶先瞭解 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 的未來發展，並能與蘋果工程師互動，攜手打造種種 App 體驗，共同使遍佈全球的蘋果使用者生活更精彩。

蘋果全球行銷資深副總裁 Phil Schiller 表示：「我們將在今年六月為全球數百萬開發者以創新的方式召開 WWDC 2020，以嶄新體驗將整個開發者社群聯繫在一起。當前全球健康狀況需要我們採取全新的 WWDC 2020 形式，以線上召開 Keynote 發表會和各項議程的方式提供完整內容，為我們遍佈全世界的整個開發者社群提供出色的學習體驗。我們將在未來幾週內公布各項細節。」

蘋果軟體工程資深副總裁 Craig Federighi 表示：「憑藉我們一直努力開發的所有新產品與新技術，將帶來精彩萬分的 WWDC 2020。我期待開發者能掌握軟體開發新方向，以全然一新的方式與 Apple 工程師互動，攜手打造形塑 Apple 所有平台耀眼未來的各項技術和軟體架構。」

WWDC 2020 活動將提供未來洞見和各種所需工具，讓 Apple 整個全球開發者社群，這個社群現在擁有來自超過 155 個國家和地區的 2300 多萬註冊開發者，以及新一代的 app 開發者，將他們的種種想法化為真實應用。從今天起到六月間，將透過電子郵件、Apple Developer app 以及 Apple 開發者網站 公布更多活動資訊。

Apple 還宣布將向 San Jose 當地機構組織捐款 100 萬美元，以彌補 WWDC 2020 以全新線上形式召開所導致的相關收入損失。

根據蘋果公佈的資料，App Store 每週到訪人次超過 5 億，是使用者尋找軟體最安全的地方，並提供管道讓各種規模的開發者得以觸及遍佈 155 國家和地區的使用者。自 2008 年推出 App Store 以來，開發者已經獲得超過 1550 億美元的收入。擁有超過 15 億部 Apple 裝置的活躍安裝量，WWDC 2020 將讓開發者瞭解他們所仰仗的各項新技術和軟體架構，藉以在擴增實境、機器學習、健康和健身、家庭自動化等領域，恣意創作出各種全新的 App 體驗。

蘋果在WWDC 2019首度宣布將iPad的作業系統從iOS中拆分出來，獨立成為iPadOS，讓螢幕更大的iPad在生產力方面的任務能發揮得更完善。並且將Marzipan正名Project Catalyst，提供開發者一個更完善、簡便的工具將iOS App搬移到Mac App Store。在iOS 13.4 beta中，讓開發者可利用 Catalyst 技術，同時在 App Store 以及 Mac App Store 上架 App，使用者只要購買任一個平台的應用程式，就可自動解鎖，在其他平台不用再購買一次。這會不會是iOS App Store以及Mac App Store進一步統合的訊號，在WWDC 2020有機會進一步揭曉。此外先前分析師也推測蘋果將會最快在今年推出採用ARM處理器的Mac，若要實施此計畫，勢必得讓開發者社群有預備時間轉向，並修改自己的應用程式，而WWDC 2020也會是一個好時機來宣布相關措施。究竟上述推測會不會在今年WWDC中實現，著實令人期待。

(中時電子報)