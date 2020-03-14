美國總統川普今天一如預期宣布國家進入緊急狀態，並將挹注500億美元聯邦資金對抗新冠肺炎疫情，市場投資人信心增強，帶動美股強彈，3大指數漲幅均超過9%，創2008年10月金融海嘯以來單日最大漲幅！

道瓊終場上漲1985.00點，漲幅9.36%，收在23185.62點。

標準普爾500指數上漲230.38點，漲幅9.29%，收在2711.02點。

那斯達克指數上漲673.073點，漲幅9.35%，收在7874.875點。

川普宣布，因應新冠肺炎疫情，國家進入緊急狀態，將為各州及市政府提供更多聯邦援助，聯邦政府將可動用500億美元資金應對疫情，要求醫院啟動緊急計劃。川普同時放利多，表示將買入石油，將美國戰略石油儲備「注滿到頂部」，刺激油股飆尾盤，紐約市場西德州中級原油期貨價格上漲0.7%，收在每桶31.73美元。倫敦市場北海布倫特原油月期貨價格上漲1.9%，收在每桶33.85美元。

(中時電子報)