結合茶飲、餐食的茶酒吧「少爺請坐」，是複合式茶餐食體驗空間。「2015年，我們曾在臺灣文博會首次推出Tea Party II《混得好in the mix》，將茶結合調酒藝術、影像互動，發現茶文化可以有更多可能。」總經理連國輝介紹。

抹茶口味的「茶席雞蛋糕」，做成茶壺、文鳥、茶葉、葉蟬等樣式，超級可愛。（80元）（圖／于魯光）

搭上手沖咖啡的熱潮，店裡設計一款木紋手沖壺，配上海拔2,500公尺的梨山茶粉，從輕度到重度共有3種焙火度，讓顧客挑選品嘗。本刊記者選擇中培火手沖茶，入口帶有淡淡果香，後韻回甘綿長，令人清爽。

「鶯式陶鍋紅燒牛肉麵」在湯頭中加入老欉紅茶，甘醇不膩口。（250元）（圖／于魯光）

茶酒混搭也是這裡的特色，例如將正欉鐵觀音與威士忌一同恆溫加熱，融合為「鐵觀音Blood&Sand」，加入新鮮檸檬汁及血橙、楊桃釀沁入酸甜，巧妙地以東方辛香料與芳香萬壽菊，賦予更多口味變化。

將手沖咖啡的概念延為手沖茶，更能激出厚實茶香。（150元）（圖／于魯光）

餐點部分也融入茶元素，「鶯式陶鍋紅燒牛肉麵」在湯頭中加入40年老欉阿薩姆紅茶，增添醇厚茶香，後韻迷人。另一款「茶香花雕雞」在以花雕酒、醬油爆的炒雞腿丁中，也加入老欉紅茶，讓整體味道更加甘潤爽口。

「茶香花雕雞」的雞腿丁肉質鮮嫩，加速入花雕酒、老欉紅茶，滋味更香醇。（240元）（圖／于魯光）

少爺請坐

店內空間寬敞明亮，磁磚拼貼的桌子，發想自舊時外牆磁磚。（圖／于魯光）

地址：台北市南港區經貿二路196號1樓

電話：(02)7709-2069

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(中時電子報)