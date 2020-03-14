結合茶飲、餐食的茶酒吧「少爺請坐」，是複合式茶餐食體驗空間。「2015年，我們曾在臺灣文博會首次推出Tea Party II《混得好in the mix》，將茶結合調酒藝術、影像互動，發現茶文化可以有更多可能。」總經理連國輝介紹。
搭上手沖咖啡的熱潮，店裡設計一款木紋手沖壺，配上海拔2,500公尺的梨山茶粉，從輕度到重度共有3種焙火度，讓顧客挑選品嘗。本刊記者選擇中培火手沖茶，入口帶有淡淡果香，後韻回甘綿長，令人清爽。
茶酒混搭也是這裡的特色，例如將正欉鐵觀音與威士忌一同恆溫加熱，融合為「鐵觀音Blood&Sand」，加入新鮮檸檬汁及血橙、楊桃釀沁入酸甜，巧妙地以東方辛香料與芳香萬壽菊，賦予更多口味變化。
餐點部分也融入茶元素，「鶯式陶鍋紅燒牛肉麵」在湯頭中加入40年老欉阿薩姆紅茶，增添醇厚茶香，後韻迷人。另一款「茶香花雕雞」在以花雕酒、醬油爆的炒雞腿丁中，也加入老欉紅茶，讓整體味道更加甘潤爽口。
少爺請坐
地址：台北市南港區經貿二路196號1樓
電話：(02)7709-2069
★飲酒過量，有礙健康！
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(中時電子報)
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